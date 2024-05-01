Суспільство

19-річна лучанка заморила голодом 2-місячну доньку 

1 Травня 2024 13:19
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діти
Ілюстративне фото / Getty Images

На Волині через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців. Дівчину підозрюють у тому, що заморила дитину голодом.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. В результаті немовля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.


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