19-річна лучанка заморила голодом 2-місячну доньку 

На Волині через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців. Дівчину підозрюють у тому, що заморила дитину голодом.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

«За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. В результаті немовля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.