З’явилися супутникові знімки наслідків удару ракетою “Фламінго” по об’єкту ФСБ у Криму

Опубліковані супутникові знімки ймовірних наслідків удару української крилатої ракети “Фламінго” по об’єкту в окупованому Криму.

Знімки оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

Реклама

Реклама

На кадрах видно два чіткі місця ураження: одне безпосередньо по будівлі комплексу, інше — поряд із нею. На узбережжі біля об’єкта виникла гігантська вирва, яка утворилася після детонації бойової частини вагою близько однієї тонни.

Крім того, на території комплексу помітна ще одна, третя воронка, однак через обмежену якість знімків неможливо однозначно визначити, чи це справді наслідок вибуху.

Вирви від вибуху ракети “Фламінго” біля об’єкта ФСБ в Армянську / Exilenova+

Наприкінці серпня повідомлялося, що удар по заставі та катерах ФСБ у Криму був завданий саме новими ракетами “Фламінго”. Атака відбулася вранці 30 серпня. За даними видання Astra, унаслідок обстрілу було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках і загинув один військовослужбовець.

Які саме катери постраждали, не уточнюється. Відомо, що на півночі Криму ФСБ використовує катери проєкту А-8 “Хивус”, здатні перевозити до 8 десантників, та більші А25ПС, розраховані на 30–50 осіб.