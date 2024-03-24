Політика

З’явилися супутникові знімки місця ракетного удару по об’єкту ЧФ РФ у Севастополі

24 Березня 2024 20:40
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Проект «Схеми» оприлюднив супутниковий знімок місця ракетного удару Збройних Сил України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі в ніч на 24 березня.

«Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь… Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб», – зазначають «Схеми» у Telegram.

Вранці 24 березня ЗСУ нанесли ракетний удар по вузлу зв’язку ЧФ РФ / Фото “Схеми”

Нагадаємо, що про удар ракет по головному вузлу спецзв’язку Чорноморського флоту Росії повідомляли місцевих мешканці, які спостерігали за атакою та коментували її результативність. Вранці 24 березня поблизу Севастополя пролунали щонайменше 20 вибухів.


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