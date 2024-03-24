З’явилися супутникові знімки місця ракетного удару по об’єкту ЧФ РФ у Севастополі

Проект «Схеми» оприлюднив супутниковий знімок місця ракетного удару Збройних Сил України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі в ніч на 24 березня.
«Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил України була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь… Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб», – зазначають «Схеми» у Telegram.
Нагадаємо, що про удар ракет по головному вузлу спецзв’язку Чорноморського флоту Росії повідомляли місцевих мешканці, які спостерігали за атакою та коментували її результативність. Вранці 24 березня поблизу Севастополя пролунали щонайменше 20 вибухів.