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        Російський дрон вдарив по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є поранені

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 09:15
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        У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали щонайменше п’ятеро людей. Також виникла пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку.

        Пожежа біля багатоповерхівки та поранені: наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

        Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

        Вранці 6 червня в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Згодом Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та вибухи в регіоні.

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        За попередніми даними, один із ворожих безпілотників спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоповерхового житлового будинку в одному з районів Запоріжжя.

        Спочатку повідомлялося про одну травмовану жінку. Згодом кількість постраждалих зросла.

        «Вже п’ять людей звернулися за медичною допомогою», — повідомив Федоров.

        Повітряна тривога в регіоні тривала. Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.


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