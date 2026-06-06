Російський дрон вдарив по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є поранені

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали щонайменше п’ятеро людей. Також виникла пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку.

Пожежа біля багатоповерхівки та поранені: наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вранці 6 червня в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Згодом Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та вибухи в регіоні.

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За попередніми даними, один із ворожих безпілотників спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоповерхового житлового будинку в одному з районів Запоріжжя.

Спочатку повідомлялося про одну травмовану жінку. Згодом кількість постраждалих зросла.

«Вже п’ять людей звернулися за медичною допомогою», — повідомив Федоров.

Повітряна тривога в регіоні тривала. Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.