Російський дрон вдарив по Запоріжжю: спалахнула пожежа, є поранені

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали щонайменше п’ятеро людей. Також виникла пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вранці 6 червня в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Згодом Федоров повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та вибухи в регіоні.
За попередніми даними, один із ворожих безпілотників спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоповерхового житлового будинку в одному з районів Запоріжжя.
Спочатку повідомлялося про одну травмовану жінку. Згодом кількість постраждалих зросла.
«Вже п’ять людей звернулися за медичною допомогою», — повідомив Федоров.
Повітряна тривога в регіоні тривала. Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.