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        Кількість загиблих “Яготинське для дітей” зросла до чотирьох

        Віктор Алєксєєв
        5 Червня 2026 20:00
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        Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев'ятьох постраждалих працівників підприємства «Яготинське для дітей» у Броварському районі / Фото: Нацполіція
        Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев'ятьох постраждалих працівників підприємства «Яготинське для дітей» у Броварському районі / Фото: Нацполіція

        Поліція Київської області продовжують фіксувати наслідки атаки ворога у області.

        Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев’ятьох постраждалих працівників підприємства «Яготинське для дітей» у Броварському районі.

        За даними правоохоронців, семеро потерпілих були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

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        Також внаслідок атаки пошкоджено дев’ять автомобілів та приватний житловий будинок.

        Крім того, у Фастівському районі пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства, що займається перевезеннями, а також 14 автобусів.

        На місцях подій продовжують працювати правоохоронці, які документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.


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