Кількість загиблих “Яготинське для дітей” зросла до чотирьох

Поліція Київської області продовжують фіксувати наслідки атаки ворога у області.

Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та дев’ятьох постраждалих працівників підприємства «Яготинське для дітей» у Броварському районі.

За даними правоохоронців, семеро потерпілих були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

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Також внаслідок атаки пошкоджено дев’ять автомобілів та приватний житловий будинок.

Крім того, у Фастівському районі пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства, що займається перевезеннями, а також 14 автобусів.

На місцях подій продовжують працювати правоохоронці, які документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.