Lego презентувала найдорожчий і найбільший набір у своїй історії

Компанія Lego представила новий набір, присвячений знаменитому собору Саграда Фамілія в Барселоні. Він став найбільшим набором в історії виробника та налічує 12 060 деталей, повідомляє CNN.

Випуск моделі приурочили до сторіччя з дня смерті архітектора Антоніо Гауді, автора проєкту храму.

Конструктор дозволяє відтворити мініатюрну версію Саграда Фамілія заввишки 62 сантиметри. Для порівняння, реальний собор є найвищою церквою у світі та має висоту 172,5 метра.

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Вартість набору становить 799,99 долара. Попередні замовлення вже відкриті, а продажі стартують 1 листопада.

Однією з особливостей моделі є імітація ефекту вітражів, яка відтворює кольорове світло, що проходить через вікна справжньої базиліки.

За словами головного дизайнера Lego Рока Жгаліна Кобе, команда прагнула максимально точно передати бачення Гауді, складність архітектури храму та особливості його багаторічного будівництва.

Будівництво Саграда Фамілія розпочалося у 1882 році. Після смерті Гауді у 1926 році було завершено лише приблизно від 10% до 15% проєкту. Роботи неодноразово ускладнювалися через втрату креслень і моделей під час Громадянської війни в Іспанії.

У лютому 2026 року споруду визнали символічно завершеною після закінчення будівництва Вежі Ісуса Христа. Урочисте відкриття вежі заплановане на 10 червня — рівно через 100 років після смерті Гауді.