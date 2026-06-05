Курорт Кушнера біля місця проживання фламінго викликав протести в Албанії

У столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на акцію протесту проти планів будівництва розкішного курорту на півдні країни. Проєкт вартістю 1,4 млрд євро пов’язаний з інвестиційною компанією Affinity Partners, яку контролює зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомляє Reuters.

Курорт планують звести на незабудованій ділянці узбережжя поблизу природоохоронної території Вйоса-Нарта. Ця місцевість є домівкою для фламінго, тюленів і морських черепах.

Екологи виступають проти проєкту, стверджуючи, що будівництво може завдати шкоди сотням гектарів природних пляжів і місцям гніздування фламінго. Орнітолог Леді Сельгєкай заявила, що в Албанії перебуває понад 1% світової популяції цих птахів.

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Минулого тижня підготовчі роботи та поява важкої техніки на місці майбутнього будівництва спричинили локальні протести, які згодом переросли у масштабні демонстрації в Тирані.

Учасники акції зібралися біля офісу прем’єр-міністра Албанії Еді Рами. Вони тримали рожевих надувних фламінго, скандували «революція» та «зупиніть проєкт», а також вимагали відставки глави уряду.

Письменниця Ліндіта Комані, яка брала участь у протесті, заявила, що Албанія не продається, а рішення щодо природної та культурної спадщини мають ухвалюватися громадянами країни, а не політиками.

Уряд Албанії захищає проєкт. Представники забудовника заявляють, що мають намір забезпечити відповідальне управління територією та покращення екологічного стану місцевості.

Міністерка економіки та інновацій Албанії Деліна Ібрагімай повідомила, що для проєкту готуються оцінки впливу на довкілля, а реалізація інвестиції повинна повністю відповідати природоохоронному законодавству та гарантувати збереження місцевих екосистем.

Джаред Кушнер оголосив про плани будівництва курорту в Албанії у 2024 році. Тоді ж він представив інший інвестиційний проєкт у Белграді, від якого відмовився минулого року після вуличних протестів у Сербії.