В Албанії з’явився перший у світі “віртуальний міністр”, який контролюватиме держзакупівлі

Албанія призначила першого у світі віртуального міністра, який відповідатиме за систему державних закупівель. Про запуск проєкту на основі штучного інтелекту оголосив прем’єр-міністр країни Еді Рама, повідомляє EuroNews.

Віртуальну чиновницю звати Діелла, що албанською означає «сонячне сяйво». Усі рішення щодо тендерів відтепер передаватимуться під її контроль. За словами прем’єра, на відміну від людей, Діелла повністю захищена від корупції: усі державні кошти, що проходять через тендерний процес, будуть перевірятися автоматично.

Діелла офіційно призначена на урядову посаду указом президента Байрама Бегая, ставши першою у світі системою штучного інтелекту, яка виконує функції міністра. До цього вона вже працювала як віртуальний асистент на державній онлайн-платформі e-Albania.

Корупція серед чиновників залишається однією з головних структурних проблем Албанії. Європейський Союз, до якого країна є кандидатом, неодноразово підкреслював цю проблему у своїх щорічних звітах.

Прем’єр Рама заявив, що завдяки новому інструменту всі державні закупівлі стануть прозорішими, а ризик зловживань буде зведений до мінімуму.