У смертельній ДТП у Києві загинув 12-річний хлопець: прокуратура повідомила подробиці

У Києві розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі, внаслідок якої загинули четверо людей.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, за попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Херсонської області, рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Внаслідок аварії на місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

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Смертельна аварія на Чоколівському бульварі в Києві / Фото: прокуратура України, ДСНС

Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Наразі він перебуває в лікарні.

За інформацією прокуратури, попередньо встановлено, що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

Також він є учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.