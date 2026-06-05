У Києві Mercedes влетів у підземний перехід: четверо загиблих і троє постраждалих

У Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей, ще троє отримали травми.
Як повідомили в поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону.
Попередньо встановлено, що внаслідок ДТП четверо громадян загинули на місці події. Ще троє людей дістали тілесні ушкодження.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління Національної поліції у місті Києві та патрульні поліцейські.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.