У Києві Mercedes влетів у підземний перехід: четверо загиблих і троє постраждалих

У Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

Як повідомили в поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

Автомобіль проїхав під землею і вилетів на тротуар. Чотири людини загинули, водій вижив / Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону.

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Попередньо встановлено, що внаслідок ДТП четверо громадян загинули на місці події. Ще троє людей дістали тілесні ушкодження.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління Національної поліції у місті Києві та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.