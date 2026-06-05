        Події

        У Києві Mercedes влетів у підземний перехід: четверо загиблих і троє постраждалих

        Віктор Алєксєєв
        5 Червня 2026 18:42

        У Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей, ще троє отримали травми.

        Як повідомили в поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

        Автомобіль проїхав під землею і вилетів на тротуар. Чотири людини загинули, водій вижив / Фото: Нацполіція

        За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну зону.

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        Попередньо встановлено, що внаслідок ДТП четверо громадян загинули на місці події. Ще троє людей дістали тілесні ушкодження.

        На місці аварії працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління Національної поліції у місті Києві та патрульні поліцейські.

        Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.


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