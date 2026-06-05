Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 6 червня

У суботу, 6 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях, а також удень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях прогнозуються помірні дощі, місцями значні опади та грози.

На решті території країни істотних опадів не очікується.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У Закарпатській та Івано-Франківській областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14–19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 24–29 градусів. У західних областях денна температура буде нижчою — від 20 до 25 градусів.

У Київській області вночі опадів не прогнозують, однак удень очікуються помірні, місцями значні дощі та грози.

Температура на Київщині вночі становитиме 14–19 градусів, удень — 24–29 градусів тепла.

У Києві вночі прогнозують 17–19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 26–28 градусів.