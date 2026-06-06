Олег Тягнибок отримав поранення на фронті після атаки російського дрона

Командир батальйону безпілотних систем 128-ї окремої бригади «Дике Поле» підполковник Олег Тягнибок зазнав поранень внаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль, у якому він перебував. Військовий отримав контузію, баротравми та струс мозку, але залишився живим.

Про це повідомив заступник командира роти батальйону Тимур Книш.

За його словами, інцидент стався під час пересування територією гарнізону. Російський FPV-дрон влучив безпосередньо в автомобіль, у якому перебував Тягнибок разом із побратимами.

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«Дякувати Богові, що ця новина стала, я би сказав, гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива, вижила, надали медичну допомогу. Ми зараз слідкуємо за його здоров’ям», — сказав Книш.

Він додав, що тяжчих наслідків вдалося уникнути завдяки швидкості руху автомобіля та діям водія.

Інформацію про поранення Тягнибока також підтвердив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання!» — написав Марцінків.

Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та колишнім народним депутатом України. Після початку повномасштабного російського вторгнення він добровільно вступив до лав Збройних сил України, призупинивши політичну діяльність партії на період воєнного стану.

У 2023 році Тягнибок став заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 128-ї бригади, а у 2025 році отримав звання підполковника та очолив батальйон безпілотних систем.