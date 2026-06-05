ЄС готується виключити чоловіків призовного віку з програми захисту українців

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу висловили широку підтримку ідеї виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив міністр міграції Швеції Йохан Форсселл після зустрічі глав відомств у Люксембурзі, повідомляє Politico.

Йдеться про механізм тимчасового захисту, який після початку повномасштабної війни дозволив більш ніж чотирьом мільйонам українців жити, працювати та навчатися в країнах ЄС. Наразі дія програми розрахована до березня 2027 року, однак Євросоюз уже готується до її подальшого продовження.

Одночасно обговорюється можливість виключення з цієї схеми чоловіків віком від 23 до 60 років, які можуть підлягати мобілізації в Україні.

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За словами Форсселла, учасники зустрічі були майже одностайними щодо продовження тимчасового захисту для українців. Водночас він зазначив, що також відчув значну підтримку ідеї виключення осіб, на яких поширюються обмеження на виїзд з України.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер підтвердив, що така позиція звучала під час обговорень.

«Саме цього також хоче Київ», — сказав Бруннер під час пресконференції після зустрічі.

Українські біженці в Європі: Частка громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, на 1 000 місцевих жителів у європейських країнах, березень 2026 року / Інфографіка: Politico

За його словами, Європейська комісія уважно вислухала позиції держав-членів, особливо тих країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, зокрема Чехії, Польщі, Німеччини, Австрії та країн Балтії.

Очікується, що офіційна пропозиція Європейської комісії щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту буде представлена протягом найближчих тижнів.