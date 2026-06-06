У Росії заявили про атаку понад 140 дронів на Ленінградську область: під ударом могли бути військові об’єкти

У Ленінградській області РФ заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку війни. Місцева влада повідомила про 141 збитий дрон, а губернатор Санкт-Петербурга вперше закликав жителів не залишати домівки через загрозу повітряної атаки.

Про це повідомляє ASTRA.

За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, станом на ранок 6 червня сили ППО нібито збили 141 безпілотник над регіоном. Також повідомлялося про падіння уламків у Лузькому, Волосовському та Ломоносовському районах, а поблизу селища Велика Іжора виникла пожежа.

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На тлі атаки губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов звернувся до мешканців із закликом залишатися вдома та не виходити на вулицю до скасування небезпеки. Він також попередив про можливі перебої мобільного інтернету.

За інформацією ASTRA, на основі аналізу фото та відео з місця подій під ударом могли опинитися кілька об’єктів у районі Санкт-Петербурга та Кронштадта. Зокрема, OSINT-аналітики припустили можливе ураження Кронштадтського морського кадетського військового корпусу, Науково-дослідного інституту морської теплотехніки в Ломоносові та району Петергофської нафтобази. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Також повідомлялося про перекриття вулиць у Кронштадті поблизу кадетського корпусу та проблеми з мобільним інтернетом у Санкт-Петербурзі, пік яких припав на ранкові години.

Окрім Ленінградської області, наслідки атак безпілотників фіксувалися й в інших регіонах Росії. За даними ASTRA, у Краснодарському краї після атаки спалахнула «Полтавська нафтобаза» в Усть-Лабінську. Місцева влада повідомила про пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів та відсутність постраждалих.

У Тульській області губернатор Дмитро Міляєв підтвердив удар по місту Узлова, де були пошкоджені господарські споруди та скління багатоквартирного будинку. Водночас ASTRA стверджує, що має відеозапис із пораненим чоловіком після вибуху.

Російська влада офіційно не повідомляла про можливі ураження військових або стратегічних об’єктів у районі Санкт-Петербурга.