У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських під час затримання: є загиблий і поранені

У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження після вибуху гранати під час затримання учасника конфлікту. Внаслідок інциденту загинув сам нападник, а четверо поліцейських отримали поранення.

Вибух гранати в Дніпрі: нападник загинув, четверо поліцейських постраждали / Фото: Нацполіція

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними правоохоронців, близько 22:55 5 червня до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

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На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху чоловік, який жбурнув гранату, загинув на місці.

Четверо поліцейських дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усіх поранених госпіталізували для надання медичної допомоги.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.

За фактом події слідчі відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Досудове розслідування триває.