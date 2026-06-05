“Росія знову обирає війну”: Зеленський відповів на заяви Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, який раніше відкинув пропозицію щодо переговорів та заявив, що не бачить сенсу в особистій зустрічі.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що російська сторона вкотре продемонструвала небажання припиняти війну.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну», – сказав глава держави.

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За словами президента, відповідь Кремля могла розчарувати багатьох міжнародних партнерів, які очікують реальних кроків до миру.

«Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», – зазначив Зеленський.

Президент також закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру», – наголосив він.

Раніше під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у проведенні зустрічі із Зеленським, назвавши його лист щодо припинення війни таким, що містить «елементи хамства».