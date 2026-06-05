        Політика

        “Росія знову обирає війну”: Зеленський відповів на заяви Путіна

        Віктор Алєксєєв
        5 Червня 2026 20:48
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        Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення / Фото: скріншот
        Володимир Зеленський під час чергового відеозвернення / Фото: скріншот

        Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, який раніше відкинув пропозицію щодо переговорів та заявив, що не бачить сенсу в особистій зустрічі.

        У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що російська сторона вкотре продемонструвала небажання припиняти війну.

        «На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну», – сказав глава держави.

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        За словами президента, відповідь Кремля могла розчарувати багатьох міжнародних партнерів, які очікують реальних кроків до миру.

        «Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», – зазначив Зеленський.

        Президент також закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

        «Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру», – наголосив він.

        Раніше під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у проведенні зустрічі із Зеленським, назвавши його лист щодо припинення війни таким, що містить «елементи хамства».


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