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Звинувачують у сексуальному насильстві над своїм похресником: керівнику французького центру кінематографії висунули підозру

7 Березня 2024 16:35
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франція
Домінік Бутонна / Getty Images

Голова Національного центру кінематографії Франції (Centre national du cinéma, CNC) Домінік Бутонна постане перед судом у червні за ймовірне сексуальне насильство над своїм похресником.

Про це 6 березня розповідаються Le Monde та Le Parisien, передає Суспільне. 

Похресник Бутонна звинуватив його ще у 2020 році в сексуальному насильстві під час відпустки в Греції на початку того ж року, коли йому був 21 рік.

У скарзі молодий чоловік звинувачує свого хрещеного батька у тому, що той змушував мастурбувати йому, а потім намагався змусити зайнятися з ним оральним сексом.

Дату судового розгляду призначили на 14 червня 2024 року, повідомляє прокуратура Нантерра.

Сам Бутонна раніше заперечував ці звинувачення. Кінопродюсер заявив, що це були “поцілунки за згодою”, “жести прихильності, які він припинив, коли відчув з боку свого похресника, що цей жест міг перерости в щось інше”.

Увага до справи посилилася після того, як минулого тижня про неї у Сенаті згадала акторка Жюдіт Годреш. Тоді вона закликала відсторонити Бутонна від посади.

CNC є головним державним органом у сфері кінематографу у Франції та джерелом фінансової допомоги місцевим та іноземним артхаусним фільмам. У 2022 році французький уряд призначив Домініка Бутонна на другий термін, що дуже обурило феміністичні асоціації.


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