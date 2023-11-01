“Зважайте на сигнали повітряної тривоги, небезпека значна” – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після масованої повітряної атаки на Україну у ніч на 1 листопада закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це Зеленський сказав 1 листопада у своєму зверненні.

“Я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонщини, Донеччини. На Чернігівщині, Сумщині. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно”.

Президент також відзначив усі підрозділи, які знищують російську авіацію, ракети й дрони та нагадав, що минулої ночі збили 18 “Шахедів” та одну керовану авіаційну ракету.