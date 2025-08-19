Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в Угорщині, — Reuters

Переговори президентів України і Росії, підготовку яких анонсував Білий дім, можуть відбутися в Угорщині.

Про це повідомив Reuters високопоставлене джерело в адміністрації президента США.

Реклама

Реклама

Подробиць він не розкрив, додавши лише, що влада РФ поки офіційно не оголосила, що згодна на таку зустріч.

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю каналу LCI сказав, що виступає за вибір швейцарської Женеви як місця переговорів Путіна і Зеленського.

Президент США Дональд Трамп 18 серпня після зустрічі з президентом України та європейськими союзниками оголосив про підготовку особистої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який брав участь у переговорах у Білому домі, повідомив, що зустріч Путіна і Зеленського планується провести в найближчі два тижні.