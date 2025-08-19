        Політика

        Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в Угорщині, — Reuters

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 11:14
        Переговори президентів України і Росії, підготовку яких анонсував Білий дім, можуть відбутися в Угорщині.

        Про це повідомив Reuters високопоставлене джерело в адміністрації президента США.

        Подробиць він не розкрив, додавши лише, що влада РФ поки офіційно не оголосила, що згодна на таку зустріч.

        Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю каналу LCI сказав, що виступає за вибір швейцарської Женеви як місця переговорів Путіна і Зеленського. 

        Президент США Дональд Трамп 18 серпня після зустрічі з президентом України та європейськими союзниками оголосив про підготовку особистої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який брав участь у переговорах у Білому домі, повідомив, що зустріч Путіна і Зеленського планується провести в найближчі два тижні.


