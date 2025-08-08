Зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже наступного тижня, — Sky News

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Про це пише Sky News із посиланням на представника Білого дому,

Посадовець зазначив, що місце проведення ще обговорюється, серед можливих варіантів — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Він додав, що подальші деталі та логістика залишаються незрозумілими й дуже змінними. Точна дата зустрічі ще не визначена, і невідомо, чи братиме участь Володимир Зеленський.

Представник повідомив, що росіяни надали перелік вимог для потенційного припинення вогню, і зараз Вашингтон намагається отримати підтримку з боку українців та європейських союзників.

Своєю чергою, українська сторона наполягає, що не піде на поступки щодо будь-яких територій, які Росія незаконно анексувала.