Зустріч РФ та США у Стамбулі: у Держдепі повідомили деталі

27 лютого у Стамбулі російська та американська делегації обговорили діяльність своїх посольств та домовилися провести наступну зустріч найближчим часом.

Про це повідомили у Держдепі США.

У заяві на сайті відомства йдеться, що делегацію США очолювала Соната Коултер, заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи, а російську делегацію – директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.

“Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу Посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах”, – йдеться в релізі.

Заступник помічника держсекретаря США Коултер та посол Дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом, дата, місце та склад учасників будуть визначені додатково.