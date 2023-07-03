Суспільство

ЗСУ звільнили 37 квадратних кілометрів на сході та півдні України – Міноборони 

3 Липня 2023 08:53
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Деокупація, маляр, контрнаступ, зсу

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках − за минулий тиждень звільнили 37 кв. км.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

“На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої”.

Маляр додала, що минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км.

Водночас кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі − окупанти за 7 днів гатили 11 753 рази (позаминулого тижня було 6 457).

На півдні Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зокрема, в напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки, Старомайорського.

За словами Маляр, на всіх напрямках захисники мали успіх − за минулий тиждень звільнили 28,4 кв. км. Загалом звільнена площа на півдні становить уже 158,4 кв. км.


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