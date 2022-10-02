Суспільство

ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів

2 Жовтня 2022 10:27
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Наші військові продовжують нищити ворожу армію. Крім тисяч одиниць техніки, ЗСУ вже знешкодили 60 110 окупантів.

Генштаб повідомляє про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1405 (+8) од,
  • РСЗВ – 337 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Крім того, українська авіація завдала 29 ударів по позиціях ворога. Уже підтверджено, що уражень зазнав опорний пункт загарбників, 22 райони скупчення озброєння та військової техніки. А також зафіксовано влучання у 6 зенітних ракетних комплексів.

Ракетно-артилерійські війська вразили 8 командних пунктів окупантів, 10 районів скупчення живої сили, зброї та техніки.


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