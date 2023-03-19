ЗСУ знищили понад 20 російських танків і сім баз окупантів

Російські окупанти за добу втратили на війні щонайменше 21 танк та 23 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,

артилерійських систем – 2568 (+8) од,

РСЗВ – 507 (+1) од,

засоби ППО ‒ 268 (+3) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 262 (+3).

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА «Шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.