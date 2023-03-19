ЗСУ знищили понад 20 російських танків і сім баз окупантів

Російські окупанти за добу втратили на війні щонайменше 21 танк та 23 бойових броньованих машин.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3532 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
- артилерійських систем – 2568 (+8) од,
- РСЗВ – 507 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 268 (+3) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 262 (+3).
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА «Шахед-136», а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.
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