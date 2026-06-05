ЗСУ за добу ліквідували 1550 окупантів і знищили понад 2000 російських БпЛА — Генштаб

За добу, що минула, ракетні війська та авіація ЗСУ знищили низку військової техніки росіян та завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів. З 4 по 5 червня Росія втратила ще 1550 військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також за добу Збройні сили України знищили:

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