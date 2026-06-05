        Суспільство

        ЗСУ за добу ліквідували 1550 окупантів і знищили понад 2000 російських БпЛА — Генштаб

        Галина Шподарева
        5 Червня 2026 06:59
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        Збитий російський БпЛА "Орлан" / Фото: t.me/lost_warinua
        Збитий російський БпЛА "Орлан" / Фото: t.me/lost_warinua

        За добу, що минула, ракетні війська та авіація ЗСУ знищили низку військової техніки росіян та завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів. З 4 по 5 червня Росія втратила ще 1550 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу Збройні сили України знищили:

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        • 2 танки;
        • 8 ББМ;
        • 68 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 2046 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 14 наземних роботехнічних комплексів;
        • 329 одиниць автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

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