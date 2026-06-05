ЗСУ за добу ліквідували 1550 окупантів і знищили понад 2000 російських БпЛА — Генштаб

За добу, що минула, ракетні війська та авіація ЗСУ знищили низку військової техніки росіян та завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів. З 4 по 5 червня Росія втратила ще 1550 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу Збройні сили України знищили:
- 2 танки;
- 8 ББМ;
- 68 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 2046 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 14 наземних роботехнічних комплексів;
- 329 одиниць автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.