ЗСУ вирахували і накрили 7 ворожих ЗРК С-300 на Запоріжжі

У Бердянському районі Сили оборони України вирахували і “накрили” локацію окупантів, де ті перезаряджали ЗРК С-300.

Про це повідомляють розвідники Сил спеціальних операцій підрозділу “Бандерлоги” у Запорізькій області.

Операцію готували впродовж місяця. Розвідники вирахували місце, де окупанти за допомогою кранів передзаряджали ЗРК з ракетами С-300, якими обстрілювали мирні українські міста. Місце окупанти час від часу змінювали, але минулої доби розвідники “запеленгували” окупантів, які налаштувалися передзаряджати ЗРК.

“Вчора чітко вирахували час, коли там були крани, ракети, і йшла зарядка одного з комплексів. Арта отримала чіткі координати від розвідників і завдала дуже влучні удари. Горіло, вибухало і детонувало дві години”, – розповів розвідник з “Бандерлогів”.

Знищено 7 одиниць техніки і 30 окупантів.