ЗСУ вперше повернули частину території, окупованої у 2014 році – Британська розвідка

Британська розвідка підтвердила, що ЗСУ нещодавно вперше повернули на сході країни шматок території, яка була під окупацією з 2014 року.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка констатує, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

“Це один із перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили, скоріше за все, повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року.

Нещодавні численні атаки України у багатьох місцях на Донбасі, ймовірно, створили завелику напругу для сил “ДНР” та чеченців, які діяли у цьому секторі”.