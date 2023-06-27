Суспільство

ЗСУ вперше повернули частину території, окупованої у 2014 році – Британська розвідка

27 Червня 2023 09:54
66
читать на русском →
зсу, розвідка британії, Деокупація

Британська розвідка підтвердила, що ЗСУ нещодавно вперше повернули на сході країни шматок території, яка була під окупацією з 2014 року.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка констатує, що українські десантники досягли невеликого просування на схід від Красногорівки під Донецьком; селище розташоване фактично на старій лінії розмежування.

“Це один із перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили, скоріше за все, повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року.

Нещодавні численні атаки України у багатьох місцях на Донбасі, ймовірно, створили завелику напругу для сил “ДНР” та чеченців, які діяли у цьому секторі”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Червня 2023 12:27
28

У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи
27 Червня 2023 12:07
20

Високопосадовець Одеської ОВА вкрав понад 7 млн грн на будівництві лікарень
27 Червня 2023 11:10
67

У ПВК “Вагнер” забирають важке озброєння
27 Червня 2023 09:54
66

ЗСУ вперше повернули частину території, окупованої у 2014 році – Британська розвідка
27 Червня 2023 08:24
58

Ворог зазнає великих втрат в артилерії – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
усі думки