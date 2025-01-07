ЗСУ вдарили по розташуванню 810 бригади РФ на Курщині, – Генштаб

7 січня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Росії.

“Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України”, – підсумували в Генштабі.

Про наслідки удару не повідомляється.

Нагадаємо, 2 січня Сили оборони України також здійснили атаку на позиції російських військових у Курській області. Повідомлялося про значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього.

Перед цим Сили оборони також вразили командний пункт цієї бригади у місті Льгов – тоді був ліквідований заступник командира 810-ї бригади.