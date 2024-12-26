Сили оборони ліквідували заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ

Сили оборони України успішно ліквідували заступника командира 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації Салима Паштова.
Інформація про загибель Паштова з’явилася у дописі його сестри у групі 810-ї бригади “ВКонтакте”. Подія сталася в місті Льгов Курської області, де Паштов перебував у пункті управління.
Цю інформацію також підтвердив місцевий Telegram-канал. У повідомленні зазначено, що місце розташування пункту управління було відомим серед місцевих мешканців.
За даними російських ЗМІ, удар по пункту управління було завдано за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Раніше в управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ повідомляли, що вночі 25 грудня було завдано удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ.