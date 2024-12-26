Суспільство

Сили оборони ліквідували заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ
26 Грудня 2024 10:29
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війна, курська операція
Заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ Салим Мухарбетович / Скриншот з відео

Сили оборони України успішно ліквідували заступника командира 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації Салима Паштова.

Інформація про загибель Паштова з’явилася у дописі його сестри у групі 810-ї бригади “ВКонтакте”. Подія сталася в місті Льгов Курської області, де Паштов перебував у пункті управління.

Цю інформацію також підтвердив місцевий Telegram-канал. У повідомленні зазначено, що місце розташування пункту управління було відомим серед місцевих мешканців.

За даними російських ЗМІ, удар по пункту управління було завдано за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Повідомлення про загиблих військових 810-ї бригади

Раніше в управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ повідомляли, що вночі 25 грудня було завдано удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ.


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