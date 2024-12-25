Суспільство

Сили оборони уразили командний пункт російських морпіхів у Льгові на Курщині
25 Грудня 2024 12:51
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Сили оборони України завдали удару по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, який знаходився у покинутій цивільній будівлі в місті Льгов, Курської області.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом).  

“Цієї ночі Збройні Сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБрМП ЗС РФ, який знаходиться у покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов”, – йдетсья у повідомленні.

Російські ЗМІ повідомляють, що удар могли завдати ракетами HIMARS. За даними губернатора Курської області, унаслідок атаки загинуло 4 особи, ще 5 отримали поранення.


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