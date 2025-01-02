Суспільство

У Курській області знову вдарили по розташуванню 810 бригади РФ (відео)
2 Січня 2025 15:28
читать на русском →
війна, курська операція
Зруйнована будівля після удару по Іванівському Курської області / Фото з соцмереж

Сили оборони України здійснили вдалу атаку на позиції російських військових у  Курській області.

“Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього”, – зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Місцеві пабліки активно публікують відеоматеріали з місця подій. На них видно знищену військову техніку російських окупантів, зокрема УАЗи та вантажівки “Урали”.

Тиждень тому Сили оборони також вразили командний пункт цієї бригади у місті Льгов – тоді був ліквідований заступник командира 810-ї бригади.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Січня 2025 13:01

Унікальна операція в Чорному морі: кількість знищених вертольотів РФ збільшилася
2 Січня 2025 16:33

Міноборони презентувало FPV-дрони на оптоволокні
2 Січня 2025 15:28

У Курській області знову вдарили по розташуванню 810 бригади РФ (відео)
2 Січня 2025 13:28

У Києві судитимуть працівників медзакладу, які оформлювали ухилянтам фіктивні діагнози
2 Січня 2025 11:58

У Херсоні під обстріл потрапила маршрутка: п’ятеро поранених
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки