У Курській області знову вдарили по розташуванню 810 бригади РФ (відео)

Сили оборони України здійснили вдалу атаку на позиції російських військових у Курській області.

“Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього”, – зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Місцеві пабліки активно публікують відеоматеріали з місця подій. На них видно знищену військову техніку російських окупантів, зокрема УАЗи та вантажівки “Урали”.

Тиждень тому Сили оборони також вразили командний пункт цієї бригади у місті Льгов – тоді був ліквідований заступник командира 810-ї бригади.