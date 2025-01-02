У Курській області знову вдарили по розташуванню 810 бригади РФ (відео)

Сили оборони України здійснили вдалу атаку на позиції російських військових у Курській області.
“Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього”, – зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Місцеві пабліки активно публікують відеоматеріали з місця подій. На них видно знищену військову техніку російських окупантів, зокрема УАЗи та вантажівки “Урали”.
Тиждень тому Сили оборони також вразили командний пункт цієї бригади у місті Льгов – тоді був ліквідований заступник командира 810-ї бригади.
Івановське, Курщина.— Hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) January 2, 2025
Ракетний удар по місцю дислокації кацапських військ.
Мішок картоплі цьому відеофіксатору, хороша робота на місцях) pic.twitter.com/UZ1a6E7dzd