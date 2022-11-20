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ЗСУ уже знищили понад 84 тисячі російських окупантів та склад боєприпасів

20 Листопада 2022 11:57
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зсу, генштаб

Станом на 20 листопада Росія у війні проти України вже втратила 84 210 солдатів, 2 886 танків, 5 817 бойових броньованих машин та 1 868 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 886 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 868 (+1) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Дані уточнюються.

Окрім того 19 листопада на Луганщині наші захисники збили БпЛА типу “Орлан-10” та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.


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