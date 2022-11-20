ЗСУ уже знищили понад 84 тисячі російських окупантів та склад боєприпасів

Станом на 20 листопада Росія у війні проти України вже втратила 84 210 солдатів, 2 886 танків, 5 817 бойових броньованих машин та 1 868 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 886 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,

артилерійських систем – 1 868 (+1) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.

Дані уточнюються.

Окрім того 19 листопада на Луганщині наші захисники збили БпЛА типу “Орлан-10” та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.