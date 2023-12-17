ЗСУ тиснуть на окупантів на лівому березі Херсонщини і відходять на Сході – ISW

ЗСУ продовжують свої операції на лівому березі Херсонщини на тлі повідомлень про складні умови в цьому районі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони намагалися просунутися в бік лісових масивів біля с.Кринки (30 км на північний схід від міста Херсон). У цьому районі тривають важкі бої.

“Придушення далекобійної російської артилерії усуне постійну загрозу населеним пунктам на західному березі та дасть змогу повернутися багатьом українцям, які втекли від російської окупації західного берега Херсонської області”, – вважають аналітики ISW.

Крім того, як йдеться в огляді, зменшення вогню російської артилерії на західному березі також дасть змогу ЗСУ вільніше діяти вздовж наземних ліній зв’язку, розгорнути важливіші системи контрбатарейної та протиповітряної оборони в районі Дніпра, і безпечніше розпочати операції через Дніпро.

“Плацдарм покликаний забезпечити безпеку сил, що переправляються, для продовження операцій, а відведення російської артилерії далі від Дніпра створить безпечнішу позицію для проведення майбутніх операцій за бажанням українського командування”, – йдеться в огляді.

Між тим, 16 грудня російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового, йдеться у звіті ISW.

Російські війська провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Також 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Окрім цього, 16 грудня російські війська продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.