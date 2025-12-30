ISW не знайшов підтверджень заяв РФ про атаку дронів на резиденцію Путіна у Валдаї

Кремль заявив, що Україна нібито здійснила далекобійний удар безпілотниками по резиденції президента Росії Володимира Путіна у Новгородській області, однак ці твердження не підтверджуються жодними доказами. Про це йдеться в аналітичному звіті Institute for the Study of War.

За версією російської влади, в ніч на 29 грудня українські сили начебто запустили 91 далекобійний дрон по резиденції Путіна у Валдаї. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що всі безпілотники були збиті, пошкоджень немає, а Москва через цей інцидент «перегляне» свою переговорну позицію. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що про нібито атаку було поінформовано президента США Дональда Трампа під час телефонної розмови 29 грудня.

Водночас аналітики ISW наголошують, що обставини цієї заявленої атаки не відповідають типовим ознакам підтверджених українських ударів по території Росії. У подібних випадках зазвичай з’являються відео роботи ППО, вибухів, пожеж або повідомлення місцевої влади та ЗМІ. Жодних таких матеріалів щодо району Валдая зафіксовано не було.

Реклама

Реклама

Крім того, твердження Лаврова суперечать даним Міноборони РФ, яке заявляло про нібито збиття 47 дронів над Новгородською областю, а не 91. Це, за оцінкою ISW, ще більше підриває достовірність заяв Кремля. Також відсутні будь-які докази того, що українські сили намагалися атакувати саме резиденцію Путіна.

Російське опозиційне видання Sota повідомило, що мешканці Валдая не чули роботи систем протиповітряної оборони тієї ночі, хоча для перехоплення такої кількості дронів ППО мала б діяти інтенсивно. Видання зазначає, що дрони з території України мали б пройти через щільно захищений повітряний простір РФ із численними військовими об’єктами.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви про удар по резиденції Путіна та попередив, що Росія може використати цей інформаційний привід для виправдання нових ударів по Києву та урядових будівлях України. ISW нагадує, що РФ вже неодноразово посилювала ракетно-дронові атаки на тлі переговорних процесів, зокрема перед обговоренням мирних ініціатив.

Аналітики вважають, що Кремль може використати цю непідтверджену заяву як привід для відмови від мирних пропозицій, що обговорюються за участю США, України та європейських партнерів, а також для подальшого затягування переговорів.