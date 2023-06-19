ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня

У ніч на 19 червня сили протиповітряної оборони України знищили чотири ракети «Калібр» і чотири безпілотники «Шахед», запущені Росією, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Уночі противник завдав удару на південному і східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» і чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «Шахедів» – зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною», – повідомили військові.

Раніше ОК “Південь” повідомляло про знищення чотирьох “Калібрів” в Одеській області.