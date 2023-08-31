ЗСУ під Бахмутом дроном за ніч уразили техніку РФ на понад $5 млн — Федоров

Військові 92-ої механізованої бригади за допомогою одного ударного безпілотника від проєкту «Армія дронів» знищили російську техніку вартістю понад 5 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, бійці підрозділу CODE 9.2. протягом ночі уразили танк Т-80, самохідну артилерійську установку 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90. Федоров не вказує, коли саме це відбулося.

«Завдяки майстерності солдатів і коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника», — наголосив міністр.

Федоров подякував військовим підрозділу за професійну роботу та наголосив, що триває робота над забезпеченням Сил оборони ще більшою кількістю безпілотників у межах проєкту «Армія дронів».