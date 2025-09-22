У Москві повідомили про атаку дронів: в аеропортах масово затримуються рейси

Ввечері 22 вересня у різних районах Москви було чутно вибухи. У місцевих чатах мешканці повідомляли про звуки «хлопків» у Ленінському районі, на Коломенській, Амінеєвській, у Хамовниках, Чертанові та Південному Бутові.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку безпілотників на місто. За його словами, сили ППО Міністерства оборони збили сім дронів, що атакували столицю.

«По попередній інформації, пошкоджень немає. На місцях працюють усі екстрені служби», — заявив Собянін.

Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропортах Москви і Ярославля.