        Суспільство

        Потужна пожежа під Москвою: вибухи на складах у Балашисі, горять хімзавод і приміщення з побутовою хімією

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 10:28
        У підмосковній Балашисі сталася потужна “бавовна” / Скріншот відео
        У підмосковній Балашисі 31 серпня спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями російських пабліків, вогонь охопив складські приміщення на вулиці Зоряній, де розташовані Балашихинський дослідний хімічний завод і склади компанії ТДК, що займається продажем побутової хімії.

        Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів. Ймовірно, на території зберігалися газові балони та горюче-мастильні матеріали. Через потужне полум’я пожежа перекинулася на сусідні будівлі.

        Стовп густого чорного диму видно з різних районів міста. Російські рятувальники з МНС досі намагаються локалізувати займання, проте впоратися з вогнем поки не вдається.

        За попередньою інформацією, йдеться про значні матеріальні втрати. Офіційних даних про постраждалих російська влада поки не надає.


