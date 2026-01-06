Пожежа у Харкові: загинув чоловік, жінку врятували

У Харкові внаслідок пожежі в житловому будинку загинув чоловік, ще одну людину вдалося врятувати. Про це повідомили в ДСНС.

Попередня причина виникнення загоряння — коротке замкнення електромережі / Фото ДСНС

06 січня о 02:44 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку в Київському районі Харкова.

До місця виклику направили чотири оперативні відділення рятувальників. На момент їх прибуття горіла одна з кімнат квартири та два балкони. Загальна площа пожежі становила близько 60 квадратних метрів.

Під час ліквідації загоряння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло 94-річного чоловіка. Його 59-річну доньку вдалося врятувати.

О 03:27 пожежу локалізували, а о 06:37 її повністю ліквідували. Попередньою причиною виникнення загоряння в ДСНС називають коротке замкнення електромережі.