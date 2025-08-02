        Економіка

        Україна виділяє 9 мільярдів гривень на розвиток дронів і посилення армії

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2025 12:07
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        Безпілотники для 92-ї бригади. Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА
        Безпілотники для 92-ї бригади. Ілюстративне фото / Фото Харківська ОВА

        Міністерство оборони України перерозподілило 9 мільярдів гривень на потреби Збройних сил — з акцентом на розвиток дронових підрозділів та захист критичної логістики. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у суботу, 2 серпня.

        За словами Шмигаля, 8 мільярдів гривень спрямують на підтримку підрозділів, залучених до проєкту «Лінія дронів», а також на посилення нових формувань. Серед них — «Птахи Мадяра», К2, «Рарог», «Ахіллес», «Немезіс» та «Чорний ліс». Лише за липень, за даними Міноборони, ці сили знищили понад 22 тисячі ворожих цілей.

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        Ще 1 мільярд гривень піде на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістичних коридорів.

        Паралельно Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами — зокрема, в межах угоди з Нідерландами передбачено закупівлю українських дронів. Як зазначив Шмигаль, завдяки цій співпраці державний «Ощадбанк» уже надав банківських гарантій на 837 мільйонів євро за укладеними контрактами.

        «Наша мета — ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», — підсумував міністр.


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