Техно

ЗСУ отримали понад 2 000 безпілотників вітчизняного виробництва – Федоров

18 Листопада 2023 18:09
читать на русском →
Армія дронів

Збройні Сили України отримали чергову партію з понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить і передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту”, – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як уточнив Федоров, “до партії увійшли “пташки” виключно українського виробництва. Серед них – коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в рамках державної програми”.

“Продовжуємо системно передавати безпілотники Силам оборони, адже саме “пташки” завдають колосальних втрат ворогу. Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян”, – наголосив Федоров.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Листопада 2023 19:54

В районі Кринок на Херсонщині бойові позиції кинули 20 окупантів – Генштаб
18 Листопада 2023 19:34

Усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці
18 Листопада 2023 18:09

ЗСУ отримали понад 2 000 безпілотників вітчизняного виробництва – Федоров
18 Листопада 2023 16:45

Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та ще 37 юросіб
18 Листопада 2023 15:43

Другий запуск Starship та Super Heavy теж зазнав невдачі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
усі думки