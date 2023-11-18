ЗСУ отримали понад 2 000 безпілотників вітчизняного виробництва – Федоров

Збройні Сили України отримали чергову партію з понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить і передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту”, – написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як уточнив Федоров, “до партії увійшли “пташки” виключно українського виробництва. Серед них – коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в рамках державної програми”.

“Продовжуємо системно передавати безпілотники Силам оборони, адже саме “пташки” завдають колосальних втрат ворогу. Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян”, – наголосив Федоров.