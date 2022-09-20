ЗСУ навчилися збивати іранські дрони

Сьогодні близько 17.00 години на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва, який російські окупанти маркують як “Герань-2”.

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.