Політика

ЗСУ навчилися збивати іранські дрони

20 Вересня 2022 19:36
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Сьогодні близько 17.00 години на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того, близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва, який російські окупанти маркують як “Герань-2”.

Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.


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