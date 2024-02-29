Суспільство

ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника, – Сирський

29 Лютого 2024 19:12
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війна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський повідомив, що продовжує перебувати в районі бойових дій, де Збройні сили України тримають оборону на авдіївському та курахівському напрямках.

“Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці”, – написав Сирський у четвер у телеграмі.

За його словами, в роботі з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність і адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.


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