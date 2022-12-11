Суспільство

ЗСУ ліквідували вже понад 94 тис російських окупантів Сили оборони України із 24 лютого ліквідували вже 94 140 російських військових. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,

артилерійських систем – 1928 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+0). Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Поділитися:



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