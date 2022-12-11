Суспільство

ЗСУ ліквідували вже понад 94 тис російських окупантів

11 Грудня 2022 14:20
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втрати ворога

Сили оборони України із 24 лютого ліквідували вже 94 140 російських військових.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.


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