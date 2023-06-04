ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків і понад 20 артсистем

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3837 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,

артилерійських систем – 3555 (+22) од,

РСЗВ – 583 (+1) од,

засоби ППО ‒ 344 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),

крилаті ракети ‒ 1132 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 479 (+4).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.