ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків і понад 20 артсистем

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3837 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
- артилерійських систем – 3555 (+22) од,
- РСЗВ – 583 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
Дані уточнюються.
В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу «Ланцет».
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.