Суспільство

ЗСУ ліквідували ще пів тисячі російських вояків і понад 20 артсистем

4 Червня 2023 12:01
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зсу, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3837 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
  • артилерійських систем – 3555 (+22) од,
  • РСЗВ – 583 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 479 (+4).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.


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