Суспільство

ЗСУ ліквідували 340 окупантів, спалили 15 артсистем та 23 бронемашини – Генштаб

24 Серпня 2023 08:10
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війна

Сили оборони України за добу ліквідували 340 російських окупантів, таким чином противник з початку повномасштабного вторгнення у нашу країну втратив уже 259 160 військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 23 ББМ, 3 системи ППО та 20 БПЛА ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 259 160 (+340) осіб ліквідовано;
  • танків – 4375 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 8511 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 5333 (+15) од.;
  • РСЗВ – 723 (+1) од.;
  • засоби ППО – 494 (+3) од.;
  • літаків – 315 од.;
  • вертольотів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од.;
  • крилаті ракети – 1406 од.;
  • кораблі/катери – 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од.;
  • спеціальна техніка – 801 (+1) од.

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