ЗСУ ліквідували 340 окупантів, спалили 15 артсистем та 23 бронемашини – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 340 російських окупантів, таким чином противник з початку повномасштабного вторгнення у нашу країну втратив уже 259 160 військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 23 ББМ, 3 системи ППО та 20 БПЛА ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 259 160 (+340) осіб ліквідовано;
- танків – 4375 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 8511 (+23) од.;
- артилерійських систем – 5333 (+15) од.;
- РСЗВ – 723 (+1) од.;
- засоби ППО – 494 (+3) од.;
- літаків – 315 од.;
- вертольотів – 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20) од.;
- крилаті ракети – 1406 од.;
- кораблі/катери – 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од.;
- спеціальна техніка – 801 (+1) од.