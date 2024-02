ЗС РФ у змозі вести стратегію на виснаження проти України – британська розвідка

Два роки тому Росія розгорнула близько 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. За даними Британської військової розвідки, до їхнього складу, ймовірно, входило приблизно 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 осіб особового складу.

“За два роки конфлікту російські втрати зрівнялися, а в деяких випадках і перевершили ті, що становили початкові сили. Підтверджені російські втрати включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 000 осіб”, – йдеться в щоденному зведенні британського відомства.

Як зазначають у розвідці Великої Британії, мобілізація і вербування, виробництво і відновлення наявних запасів означають, що втрати були заповнені. Чисельність російських військ в Україні зараз більша, ніж на початку війни. “Тепер вони (ЗС РФ) у змозі підтримувати атаки вздовж лінії фронту і втілювати стратегію виснаження проти українських сил”, – йдеться в доповіді.

