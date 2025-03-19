Білий дім заявив про “фантастичні” переговори Зеленського та Трампа: подробиці

У Білому домі оприлюднили підсумки переговорів Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Заяву підготували держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Озвучила підсумки телефонних переговорів прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Згідно з заявою, президенти України та США провели “фантастичну” телефонну розмову.

Головне з переговорів Трампа й Зеленського за версією Білого дому

Зеленський подякував Трампу за продуктивний початок роботи американської та української делегацій у Джидді та зазначив, що зустріч значно допомогла у роботі із завершення війни.

Зеленський подякував Трампу за підтримку з боку США, зокрема за ракети Javelin.

Трамп поінформував Зеленського про свою розмову з Путіним та ключові теми переговорів.

Президенти обговорили ситуацію в Курській області та домовилися, що оборонні штаби ділитимуться інформацією.

Зеленський попросив у президента США додаткові системи ППО для захисту цивільних, зокрема ЗРК Patriot. Трамп погодився допомогти із пошуком наявних систем, зокрема в Європі.

Президенти погодили часткове припинення вогню по об’єктах енергетики.

Технічні команди США та України зустрінуться у Саудівській Аравії найближчими днями для обговорення припинення вогню у Чорному морі.

Щодо українського електропостачання та атомних електростанцій Трамп заявив, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій. “Якби США володіли цими станціями, це було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури”, – йдеться в заяві.

Зеленський також подякував Трампу за гуманітарні зусилля, зокрема, нещодавній обмін військовополоненими.

Трамп поцікавився дітьми, які “зникли в Україні під час війни, зокрема були викрадені”, і пообіцяв працювати з обома сторонами, щоб забезпечити повернення цих дітей.

Офіс президента України також опублікував схожу заяву за підсумками переговорів. Відзначається, що президенти обговорили можливості посилення ППО України без згадки про ЗРК Patriot. Також немає інформації щодо атомних електростанцій.

“Глава держави подякував президенту США та всьому американському народу за підтримку. Володимир Зеленський зазначив, що українці хочуть миру, тому наша держава прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Окремо президент України наголосив на важливості концепції президента Трампа про мир завдяки силі”, – йдеться в повідомленні Офісу президента.