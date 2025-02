Британська розвідка: Солдати КНДР повернулися на позиції в Курській області

20 лютого 2025 року президент Росії Володимир Путін заявив, що військовослужбовці 810-ї бригади перетнули кордон України з боку Курської області та увійшли до Сумської області. Однак ця інформація наразі не має доказів чи незалежного підтвердження, повідомляє британська розвідка.

За даними розвідки, українські сили, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 400–450 квадратних кілометрів у Курській області.

Також зазначається, що підрозділи збройних сил КНДР, ймовірно, повернулися на передові позиції в Курській області після тимчасового відведення для відпочинку та доукомплектування. Це, майже напевно, було спричинено значними втратами: понад третина з 11 000 північнокорейських військових, відправлених до Курської області, були вбиті або поранені під час спроб штурму українських позицій.

Основний тиск російських військ, як і раніше, зосереджений на Донеччині. Росія продовжує атаки на ключові міські райони, зокрема на Покровськ, Часів Яр і Торецьк, а також намагається просунутися на менш урбанізованих ділянках південного фронту – на північ та північний захід від Великої Новосілки.

Останні два тижні просування росіян у напрямку важливого логістичного вузла – міста Покровськ – були незначними. Українські сили, ймовірно, ведуть бої за Піщане, селище, розташоване за 5 км на південний захід від Покровська, проте ситуація з контролем над цим населеним пунктом залишається невизначеною.

