Кримінал

Житель Харківщини зібрав групу ухилянтів для виїзду за кордон: СБУ піймала “туристів” на вокзалі
18 Березня 2025 16:07
читать на русском →
Затримання групи ухилянтів на харківському вокзалі / Фото: СБУ
Затримання групи ухилянтів на харківському вокзалі / Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала нову схему ухилення від мобілізації на Харківщині. Затримано організатора каналу втечі за кордон, жителя харківського передмістя, та сімох його клієнтів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Задокументовано, що зловмисник підшукав сімох чоловіків призовного віку, які планували втекти за кордон в обхід пунктів пропуску. Вартість послуги з кожного охочого становила 7 тис. доларів.

У цю суму входила підготовка повного “пакету послуг”, зокрема детальний маршрут втечі до сусідньої країни, квитки на потяг до Ужгорода та фіктивні медичні направлення, які нібито дають можливість уникнути мобілізації під час переміщення територією України.

“За бажанням, клієнт міг скористатись “розширеним сервісом”, де за додаткові 1100 доларів його будуть супроводжувати вже на території країни Європи”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували одержання організатором каналу першої частини обумовленої суми. Під час отримання другого траншу – 48 600 доларів – зловмисника затримали “на гарячому”.

Крім грошей у нього було вилучено копії документів тих чоловіків, які готувалися незаконно перетинати кордон, їхні медичні направлення, а також квитки на потяг.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одночасно на залізничному вокзалі у Харкові співробітники СБУ зупинили сімох чоловіків, які планували скористатися незаконним каналом виїзду за кордон. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми.

Затримання організатора каналу втечі для ухилянтів / Фото: СБУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини

18 Березня 2025 14:22

Путін вимагає зупинки всіх поставок зброї Україні, – Bloomberg 
18 Березня 2025 16:07

Житель Харківщини зібрав групу ухилянтів для виїзду за кордон: СБУ піймала “туристів” на вокзалі
18 Березня 2025 15:22

Музичні гурти “Бумбокс” і “Без Обмежень” виявилися критично важливими підприємствами
18 Березня 2025 12:20

Польща та країни Балтії виходять з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
18 Березня 2025 11:55

Сили оборони відійшли на одній з ділянок фронту в Донецькій області, – Наєв

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки